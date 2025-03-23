Російські окупаційні війська атакували дронами Київську область. Є руйнування і постраждалі.
Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністраці. Так, у Бучанському районі постраждала жінка 1997 року народження та чоловік 1976 року народження.
"Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", – йдеться у повідомленні.
Водночас у Бучанському районі області пошкоджено три приватних будинки та автомобіль. Зафіксовано пошкодження приватного будинку і в Фастівському районі Київщини.
"У Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", – додали в КОВА.
Атаки РФ по Україні
Під ударом російських дронів опинився і Київ. Там постраждали щонайменше 7 осіб – одну людину госпіталізовано, повідомляв міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки зайнялися пожежі в багатоповерхівках. Повідомлялося про падіння уламків у кількох районах.
О 02:55 у ДСНС Києва повідомили про загибель двох людей внаслідок атаки РФ на столицю.