Є постраждалі та руйнування.

Російські окупаційні війська атакували дронами Київську область. Є руйнування і постраждалі.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністраці. Так, у Бучанському районі постраждала жінка 1997 року народження та чоловік 1976 року народження.

"Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", – йдеться у повідомленні.

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Водночас у Бучанському районі області пошкоджено три приватних будинки та автомобіль. Зафіксовано пошкодження приватного будинку і в Фастівському районі Київщини.

"У Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", – додали в КОВА.

Атаки РФ по Україні

Під ударом російських дронів опинився і Київ. Там постраждали щонайменше 7 осіб – одну людину госпіталізовано, повідомляв міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки зайнялися пожежі в багатоповерхівках. Повідомлялося про падіння уламків у кількох районах.

О 02:55 у ДСНС Києва повідомили про загибель двох людей внаслідок атаки РФ на столицю.

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