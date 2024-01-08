Не ігноруйте повітряні тривоги.

Українські військові зафіксували виліт дев'яти бортів бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму офіційному Telegram-каналі. Вони закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Наразі її оголошено лише у Харківській та Донецькій областях.

"Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05:00-05:30. У разі ракетної загрози та пусків ракет повідомимо додатково", - додали у Повітряних силах.

Російські атаки 7 січня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого вечора російські загарбницькі війська обстріляли Харківську область. Повідомлялося про два удари по Харкову, попередньо - з С-300, а також одне влучання у Вовчанській громаді.

Також вночі Російська Федерація вкотре атакувала південь України безпілотними літальними апаратами типу "Shahed". Вибухи чули в Одеській області, яку атакували декілька груп дронів. Сили оборони півдня повідомляли про роботу протиповітряної оборони під час російської атаки.

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