Також фіксують активність тактичної авіації РФ на півночному, східному та південно-східному напрямках.

Цієї ночі Російська Федерація знову атакує територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування інформує Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Перше повідомлення про цю атаку з'явилося у Telegram Повітряних сил о 21:29. Військові зафіксували рух групи російських БПЛА типу "Shahed" із Херсонщини в напрямку Миколаївщини. За 20 хвилин вони закликали жителів Миколаєва перебувати в укриттях.

О 22:14 вони повідомили, що ці дрони тримають курс на Одещину. Вже за 15 хвилин військові зазначили, що чергова група безпілотників рухається з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

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Оновлено о 23:35: В Одеській області було чутно вибухи, повідомляє Суспільне.

Оновлено о 23:04: Військові закликають жителів Одеси залишатися в укриттях.

Оновлено о 22:55: "Шахеди" рухаються в напрямку Білгород-Дністровського району.

Оновлено о 22:45: Також військові помітили активність російської тактичної авіації на півночному, східному та південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Останні атаки РФ по Україні:

Цього вечора у Харкові пролунали вибухи, місцева влада повідомила про чергову російську атаку по місту.

Згодом у Харківській обласній військовій адміністрації зазначили, що було завдано два удари по місту. За попередніми даними, загарбники били ракетами С-300.

Крім того, зафіксовано влучання у Вовчанській громаді. На місцях працюють профільні служби. Наразі про постраждалих не повідомлялося.

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