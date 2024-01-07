Цієї ночі Російська Федерація знову атакує територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування інформує Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Перше повідомлення про цю атаку з'явилося у Telegram Повітряних сил о 21:29. Військові зафіксували рух групи російських БПЛА типу "Shahed" із Херсонщини в напрямку Миколаївщини. За 20 хвилин вони закликали жителів Миколаєва перебувати в укриттях.
О 22:14 вони повідомили, що ці дрони тримають курс на Одещину. Вже за 15 хвилин військові зазначили, що чергова група безпілотників рухається з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.
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Оновлено о 23:35: В Одеській області було чутно вибухи, повідомляє Суспільне.
Оновлено о 23:04: Військові закликають жителів Одеси залишатися в укриттях.
Оновлено о 22:55: "Шахеди" рухаються в напрямку Білгород-Дністровського району.
Оновлено о 22:45: Також військові помітили активність російської тактичної авіації на півночному, східному та південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Останні атаки РФ по Україні:
Цього вечора у Харкові пролунали вибухи, місцева влада повідомила про чергову російську атаку по місту.
Згодом у Харківській обласній військовій адміністрації зазначили, що було завдано два удари по місту. За попередніми даними, загарбники били ракетами С-300.
Крім того, зафіксовано влучання у Вовчанській громаді. На місцях працюють профільні служби. Наразі про постраждалих не повідомлялося.