В області оголошено повітряну тривогу.

Ввечері у неділю, 7 січня, у Харкові пролунали вибухи. Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння для області.

О 22:07 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Telegram-каналі, що загарбники завдають ударів. Він закликав жителів Харкова та обалсті перебувати в укриттях.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ракетним ударом, пролунало вже кілька вибухів. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник о 22:14 зазначив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною вже немає.

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"Ворог вкотре наносив удари з району Белгорода, попередньо із ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", - написав він.

Обстріли Харкова та області: останні новини

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти вдарили ракетами по місту. Внаслідок удару сталися пожежі та численні руйнування. Повідомлялося про загибель двох людей, ще 62 отримали поранення.

У Харківській обласній прокуратурі зазначали, що ракети, які використала РФ, відрізняються від російських як на вигляд, так і технічно. Вони розглядають ймовірність того, що окупанти запустили ракету, надану їм Північною Кореєю.

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