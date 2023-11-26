На кадрах видно, що безпілотник врізався в одну з квартир багатоповерхівки.

В ніч на 26 листопада Росію атакували невідомі дрони. Поки окупанти розбираються, що за "пташки" влаштували їм нічний переполох, у мережі з'явилося відео вибуху в Тулі.

Над Тулою росіяни нібито збили два безпілотника, а уламки одного з них влучили в житловий будинок. Проект "ВЧК-ОГПУ" опублікував відео, на якому видно момент влучання БПЛА в багатоповерхівку.

В результаті вибуху пошкоджено балкон на 12 поверсі і вибило кілька вікон у квартирах. Момент влучання зафіксувала камера відеонагляду на будівлі поруч.

Вибухи в Росії 26 листопада

26 листопада журналісти дізналися, що російська територія була масовано атакована дронами - вночі нібито збито 11 безпілотників, а ще дев'ять "пташок-вбивць" ліквідовано вранці над територією Тульської, Московської, Брянської та Калузької областей. Крім того, в небі над Тулою знищили два дрони, і уламки одного з них нібито поцілили у житловий будинок.

За однією з версій російської сторони, українська армія атакувала Тулу безпілотниками, які схожі на дрони "Герань" (так у РФ називають іранські дрони-камікадзе "Шахед").

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