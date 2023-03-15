Навесні 2022 року він захищав від окупантів Чернігівську область, а потім воював у найгарячіших точках.

У Бахмуті загинув відомий український історик, археолог, викладач, екскурсовод і патріот Юрій Коваленко.

Про загибель захисника повідомили на сторінці Друзі Сеймського ландшафтного парку в соцмережі. Юрій Коваленко родом з Глухова, Сумської області. Воювати на Донбас пішов ще в 2014 році. У той час, як лікарі вирішували на медкомісії, чи можна йому служити, він вже був в Іловайську.

А навесні 2022 року він захищав від окупантів Чернігівську область.

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"Загинув великий патріот і подвижник, історик, археолог, краєзнавець Юрій Коваленко. Кандидат наук, захистив дисертацію, перебуваючи в ЗСУ, прекрасний викладач і екскурсовод, фанат музейної справи. Пошуковик, учасник місії "Чорний тюльпан". Його зусиллями вдалося знайти та ідентифікувати тіла багатьох загиблих в Іловайську.... Захищав Чернігівську область..., потім воював на найгарячіших точках", - написала письменниця і волонтер Тамара Горіха Зерня.

Хто такий Юрій Коваленко

Юрій Коваленко мав кілька освіт: психолога, електрика, а історичний факультет закінчив уже в дорослому віці.

Займався пошуковою діяльністю, був учасником організації "Чорний тюльпан", яка повертала тіла загиблих воїнів додому.

Більше 30 років займався археологією, історією, вивчав поховання Другої світової, був військовим археологом і волонтером. До повномасштабної війни працював завідувачем науково-дослідного Національного заповідника"Глухів".

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