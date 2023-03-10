З осені 2022 року естонець воював у складі українського інтернаціонального легіону.

Під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак.

Як повідомило видання Postimees, він загинув у вівторок внаслідок артилерійського обстрілу. Юрак став першим громадянином Естонії, який загинув на війні в Україні.

З осені 2022 року Юрак воював у складі українського інтернаціонального легіону.

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За словами товариша Юрака, той переписувався з ним 6 березня, але проте, що він перебуває в Україні, не знав.

Інтернаціональний легіон в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучитися до боротьби проти російських окупантів. Для цього в Україні створили "Інтернаціональний легіон", до якого і увійшли іноземні бійці з 52 країн світу.

На початку літа того ж року в Генштабі України пояснили, що всі іноземні громадяни, які воюють у складі ЗСУ, прийняті в добровільному порядку на військову службу за контрактом відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

За час війни в Україні загинули військові з Грузії, США, Великобританії та кількох інших країн.

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