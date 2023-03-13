31-річний старший лейтенант бився за Україну з 2014 року.

У битві за Бахмут загинув командир роти 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" старший лейтенант Олександр Басалига (позивний "Монгол"). Про це повідомила прес-секретар бригади Ірина Рибакова.

На момент загибелі Олександру був 31 рік. Уродженець Дніпра, він був учасником Революції Гідності, потім у лавах ЗСУ захищав країну від російської агресії на Донбасі. На посаді навідника танка брав участь у боях за Дебальцеве у складі 1-ї окремої танкової бригади.

У 2016 році Олександр Басалига отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня. Просуваючись по військовій службі "доріс" до командира танка. З початком повномасштабного вторгнення став командувати ротою в батальйоні Богдана Дмитрука.

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В ході битви за Бахмут був серйозно поранений, але відновився і повернувся в стрій. У грудні 2022 року Олександра нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни".

"Сан Санич загинув у Бахмуті. І я гадаю, що він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував", – написала Ірина Рибакова в некролозі.

Битва за Бахмут - останні новини

Бої за Бахмут, як в самому місті, так і в його околицях, з високою інтенсивністю тривають вже кілька місяців. За словами представників українського командування, ситуація на цій ділянці вкрай гостра, але повністю контрольована ЗСУ.

За словами військового експерта Івана Киричевського, в боях за Бахмут російська армія втратила вже стільки військових ресурсів, що їх цілком могло б вистачити на спробу нового походу на Київ.

Українські військові пояснюють, що на Бахмутському напрямку окупанти змушені проводити штурми з невигідних для себе позицій, що обертається для них значними втратами. Через необхідність постійно підкидати сюди підкріплення агресор втрачає наступальний потенціал на інших напрямках.

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