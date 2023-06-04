Там зазначили, що розвиток подій на полі бою матиме "значний вплив" на будь-які майбутні переговори між Україною і РФ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван позитивно оцінив перспективи майбутнього контрнаступу України.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN. На його думку, дії ЗСУ приведуть до повернення "стратегічно важливої території". "Скільки саме, в яких місцях – це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть контрнаступ. Але ми віримо, що українці досягнуть успіху", – підкреслив він.

Крім того, Салліван зазначив, що розвиток подій на полі бою матиме "значний вплив" на будь-які майбутні переговори між Україною і РФ.

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"Президент Зеленський сам сказав, що ця війна завершиться в кінцевому підсумку дипломатичним шляхом", – зауважив представник Байдена.

Контранступ України

Розмови про запланований контрнаступ тривають уже давно. У травні український президент Володимир Зеленський зауважив, що для початку контрнаступу не вистачає озброєння.

А 2 червня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що США і союзники зробили все можливе для підготовки України до контрнаступу.

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