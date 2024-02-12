Ліквідований посіпака росіян, зокрема, "стукав" на прихильників української держави.

Триває війна в Україні проти Росії, і у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області знищили місцевого колаборанта - "бізнесмена" Олександра Галія, який пішов на співпрацю із загарбниками одним із перших.

На поки ще захоплених територіях Запорізької області продовжується "утилізація зрадників", повідомляє Бердянська міська військова адміністрація з посиланням на відомості своєї голови Вікторії Галіціної. "…у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - зазначається у повідомленні.

У відомсті додали, що чоловік до повномасштабного вторгнення РФ займався продажем тютюнових виробів та перероблюванням сміття, а після того, як Бердянськ був захоплений росіянами, допомагав окупантам "віджимати"майно та бізнес місцевих мешканців та доповідав ворогам про прихильників України.

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Росіяни захопили Бердянськ на початку березня 2023 року. У місті активно працюють проукраїнські партизани - там вже не раз лунали вибухи й "підсмажувалися" окупанти й колаборанти. Зокрема, у травні минулого року стало відомо, що у Бердянську був "приліт" у штаб супротивників.

Варто зазначити, що Росія на нашій землі втратила вже дуже багато живої сили та техніки. Загальні втрати ворога на 12 лютого 2024 року серед особового складу становлять приблизно 395 990 загарбників.

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