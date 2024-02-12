Сили оборони знищили 10 танків, 21 ББМ, та ще десятки одиниць іншого озброєння.

Минулої доби, 11 лютого, українські війська ліквідували ще 790 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, втрати Росії у війні проти України становлять вже 395 990 осіб.

Також було знищено багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6416 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21);

артилерійських систем – 9481 (+6);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45);

крилаті ракети ‒ 1882 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7);

спеціальна техніка ‒ 1514 (+1).

Крім того, Сили оборони відправили на брухт 981 РСЗВ, 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, один підводний човен, а також 24 човни та катери.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулось на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів російських окупантів.

За даними ISW, ворог зміг просунутись в районі Авдіївки. Армія противника все активніше використовує групи бронетехніки під час штурму піхоти.

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