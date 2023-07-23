У колоні російських найманців було мінімум 10 одиниць техніки, поділилися активісти.

У неділю вранці, 23 липня, на білоруську територію прибула вже десята за рахунком колона з членами російської приватної військової компанії "Вагнер".

Примітно, що нова колона найманців змінила маршрут - на відміну від попередніх, найманці не повністю пройшли по Р43 і далі по М5, а біля Черікова звернула на Р122 у напрямку Могильова і далі почали їхати по М8 в напрямку Р93 на Бобруйськ, повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"У колоні як мінімум 10 одиниць техніки: КамАЗ-тент, кілька "буханок" (так в народі називають УАЗ-452 - Ред.), мікроавтобус Volkswagen Transporter і не як шість фур. У більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих "ЛДНР", - наголошується на каналі.

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Аналітики додали, що колону ПВК супроводжувала білоруська Державтоінспекція.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - новини, які варто знати

Найманці наприкінці червня під керівництвом свого ватажка Євгена Пригожина влаштували в РФ заколот, який закінчився домовленістю - псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив членам ПВК розміститися на своїй території.

У Міноборони Білорусі стверджували, що члени ПВК в країні будуть "обмінюватися досвідом" з білоруськими військовослужбовцями.

У липні колони "вагнерівців" почали приїжджати на білоруську територію. 23 числа Лукашенко в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з Володимиром Путіним поскаржився, що найманці нібито рвуться до Польщі на "екскурсію".

Довідка УНІАН. Дорога Р43 з'єднує білоруське місто Івацевичі з кордоном РФ (пункт пропуску Звенчатка). Трасою М5 з'єднується Мінськ з Гомелем. Атодорога Р122 прямує по марштуру Могильов - Черіков - Костюковичі.

М8 - це магістраль, яка йде за маршрутом Москва - Ярославль - Вологда - Архангельськ. Дорога Р93 прямує через Мединь, Кондрово й Калугу.

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