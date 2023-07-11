У Білорусі готуються приймати нову "порцію" російських військових.

Прибулі в Білорусь найманці приватної військової компанії "Вагнер" будуть обмінюватися досвідом з білоруськими військовослужбовцями.

"Вагнерівців" планували відправити на різні полігони, повідомило білоруське Міністерство оборони у своєму Telegram-каналі. "...після прибуття представників ПВК "Вагнер" і їх розосередження на полігонах для проведення занять і взаємного обміну досвідом, особливу увагу планується приділити прийомам і способам ведення бойових дій збройними силами Республіки Білорусь", - стверджують у відомстві.

За його даними, також на білоруських полігонах закінчувалася підготовка та проведення бойового злагодження чергової "порції" російських військових зі складу регіонального угруповання військ Білорусі та РФ. У Міноборони додали, що білоруські полігони готують для прийняття нової зміни військових Росії.

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Варто зазначити, що Білорусь дозволила росіянам здійснити повномасштабне вторгнення в Україну з білоруської території 24 лютого 2022 року. Тепер у Білорусі постійно проходитимуть спільні військові навчання з росіянами.

Загроза з Білорусі - що потрібно знати

Після того, як члени ПВК "Вагнер" на чолі з так званим "кухарем" російського диктатора Володимира Путіна Євгеном Пригожиним наприкінці червня у РФ влаштували бунт, який закінчився наданням їм гарантій безпеки і можливістю вирушити в Білорусь, деякі експерти заговорили про збільшення загрози для України з боку білоруської держави.

На початку липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що до Білорусі прибула лише невелика кількість найманців.

Пізніше командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв написав, що в нашій країні Волинський, Рівненський та Житомирський напрямки є загрозливими. Житомирська, Рівненська та Волинська області знаходяться на кордоні з Білоруссю.

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