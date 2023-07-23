Найманці нібито рвуться до Польщі, стверджує псевдопрезидент Білорусі.

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що члени приватної військової компанії "Вагнер", які перебувають на білоруській території, почали "напружувати".

Псевдобілоруський лідер на зустрічі з Путіним стверджував, що найманці нібито просяться на "екскурсію" до Польщі. "Нас почали напружувати "вагнерівці". Просяться на Захід, "дозвольте нам". Я кажу: "Вам навіщо на Захід?"... "Ну, сходимо на екскурсію у Варшаву і Жешув", - заявив він.

За його словами, члени ПВК "мають зуб" на Польщу, оскільки вона допомагає озброєнням Україні. "... у них настрої погані", - заявив Лукашенко.

Варто зазначити, що така заява може бути продуманим ворожим інформаційним вкидом.

Раніше стало відомо, що 23 липня Олександр Лукашенко і Володимир Путін проводять зустріч у Санкт-Петербурзі.

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Наприкінці червня члени ПВК "Вагнер" влаштували заколот у РФ під керівництвом свого ватажка Євгена Пригожина, який закінчився "договірняком" - Олександр Лукашенко дозволив передислокувати найманців на білоруську територію.

Потім ЗМІ дізналися, що у Білорусь вирушило багато колон "вагнерівців". За відомостями Міноборони Білорусі, члени ПВК будуть "обмінюватися досвідом" з білоруськими військовими.

Директор програми російських і білоруських студій аналітичного центру "Українська призма" Ярослав Чорногор вважає, що найманців можуть в якийсь момент переодягнути і поставити за мігрантами, які можуть прориватися через кордон Білорусі до Європи.

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