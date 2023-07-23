Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що члени приватної військової компанії "Вагнер", які перебувають на білоруській території, почали "напружувати".
Псевдобілоруський лідер на зустрічі з Путіним стверджував, що найманці нібито просяться на "екскурсію" до Польщі. "Нас почали напружувати "вагнерівці". Просяться на Захід, "дозвольте нам". Я кажу: "Вам навіщо на Захід?"... "Ну, сходимо на екскурсію у Варшаву і Жешув", - заявив він.
За його словами, члени ПВК "мають зуб" на Польщу, оскільки вона допомагає озброєнням Україні. "... у них настрої погані", - заявив Лукашенко.
Варто зазначити, що така заява може бути продуманим ворожим інформаційним вкидом.
Раніше стало відомо, що 23 липня Олександр Лукашенко і Володимир Путін проводять зустріч у Санкт-Петербурзі.
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Наприкінці червня члени ПВК "Вагнер" влаштували заколот у РФ під керівництвом свого ватажка Євгена Пригожина, який закінчився "договірняком" - Олександр Лукашенко дозволив передислокувати найманців на білоруську територію.
Потім ЗМІ дізналися, що у Білорусь вирушило багато колон "вагнерівців". За відомостями Міноборони Білорусі, члени ПВК будуть "обмінюватися досвідом" з білоруськими військовими.
Директор програми російських і білоруських студій аналітичного центру "Українська призма" Ярослав Чорногор вважає, що найманців можуть в якийсь момент переодягнути і поставити за мігрантами, які можуть прориватися через кордон Білорусі до Європи.