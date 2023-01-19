Російський МіГ-31К, носій ракет "Кинджал", загорівся в небі над Білоруссю, пише Беларускі Гаюн.
Мешканці Молодечненського району Мінської області о 12:00 за місцевим часом чули в небі сильний вибух. Очевидці писали, що від нього затряслися вікна в будинках.
Однак, зазначають волонтери з посиланням на свої дані, це був звук помпажу двигуна, після загоряння.
"В результаті, МіГ-31К ЗКС РФ (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачулищі", - зазначає Беларускі Гаюн.
Як підкреслюють волонтери, загоряння двигуна сталося саме у того МіГ-31К, який горів 25 грудня під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах.
Активність російської авіації 19 січня - ситуація в Білорусі
Вранці, 19 січня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу у зв'язку з підняттям російських винищувачів і літака, що збирає дані про ракетні цілі. О 12:08 пішли відбої в областях України.
Також сьогодні Міноборони Білорусі заявляло про початок спільних з Росією військових навчань.
Наразі загроз вторгнення білоруської армії в Україну немає, констатували в Білому домі.
Росія продовжує використовувати територію сусідньої держави як полігон для дресирування своїх мобілізованих і "хаб" для перекидання живої сили і техніки далі на схід України.