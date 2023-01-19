США уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, "як і раніше".

США поки не бачать підтверджень щодо намірів білоруської армії вторгнутися в Україну, цитує Укрінформ виступ представника Радбезу Білого дому Джона Кірбі.

"Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні", - зауважив представник Білого дому.

При цьому Кірбі погодився, що Білорусь надає російським окупантам допомогу в той час, як РФ бомбить Україну.

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"Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території", - наголосив Кірбі.

США уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію, "як і раніше".

Водночас, зазначив Кірбі, стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

Наміри Росії піти у новий наступ – ситуація в Білорусі

Згідно з західними та українськими розвідданими, РФ готується до нового етапу ескалації. Військові вважають, що серед розглянутих оперативних напрямків є, зокрема, й Білорусь.

Наразі Путін використовує країну як полігон для тренування мобілізованих та "хаб" з перекидання важкої техніки далі на схід України.

ЗСУ відпрацьовують усі сценарії повторного вторгнення з боку Білорусі, хоча таких загроз у найближчі кілька тижнів поки не бачать.

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