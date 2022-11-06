Виникають численні конфліктні ситуації, пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів.

У Білорусі серед мобілізованих росіян спостерігається спалах захворювань.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, на територію Білорусі продовжують надходити російські підрозділи, які переважно складаються з так званих "частково мобілізованих" громадян.

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"Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим, самі "чмобікі" вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов", - зазначають в розвідці.

В повідомленні сказано, що спалах захворювань такий високий, що білоруські медики не здатні впоратися з ними, тому окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ.

"Здебільшого, це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту", - сказано в повідомленні.

В ГУР зазначають, що найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий Обуз-Лісновський полігон західного оперативного командування ЗС РБ.

"Спалах захворювань на ньому також пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення", - сказано в повідомленні.

Розвідка повідомляє, що в Білорусі зростає напруженість між військовими двох держав і виникають численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів.

"Військова поліція РБ неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами ЗС РБ на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в Білорусі", - зазначають в ГУР Міноборони.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою.

За його словами, будь-які зміни в діях підрозділів Збройних сил Білорусі на кордоні, що стоять на кордоні з Україною, не фіксуються.