Підставою для виклику зазначається "вручення мобілізаційного припису та уточнення облікових даних".

Громадяни Білорусі почали отримувати повістки з вимогою прибути до військкомату для "вручення мобілізаційного припису та уточнення облікових даних".

Офіційно мобілізаційних заходів у Білорусі не оголошували, наголосив офіцер ЗСУ та блогер Анаталій Штефан "Штірліц". Втім, військовий не виключає, що режим самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка на вимогу Кремля може розпочати приховану мобілізацію.

"Білорусам почали надсилати повістки. Картопляний фюрер вирішив тихо розпочати мобілізацію за наказом путлєра? Чого мовчите, білоруси?" – написав Штефан.

Відео дня

Невідомо, наскільки масовим є розсилання повісток у Білорусі.

Війна Росії проти Україні та участь у ній Білорусі - найважливіші новини

Влада Білорусі надала РФ свою територію для здійснення широкомасштабного вторгнення на українську землю 24 лютого. Вороги також не раз обстрілювали Україну з білоруської території з різного озброєння.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко лише на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій в Україні.

10 жовтня він оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії, а згодом на білоруську землю прибули російські мобілізовані.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що станом на кінець жовтня загрози повторного вторгнення в Україну з білоруської території немає, але ситуація може швидко змінитися, коли наші воїни звільнять Херсон.

Варто зазначити, що у Білорусі ще 29 квітня було оголошено про початок "військових навчань". Наприкінці жовтня влада країни знову їх продовжила.

Вас також можуть зацікавити новини: