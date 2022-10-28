За інформацією прикордонників, загроза вторгнення на цьому напрямку залишається і всі сили безпеки та оборони України, що на кордоні з Білоруссю, готові до розвитку будь-яких ситуацій.

Росія та Білорусь проводять заходи для нагнітання ситуації на кордоні з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу щодо оперативної ситуації на кордонах нашої країни.

Він зазначив, що наразі безпосередньо на кордоні з Білоруссю не відзначається змін в обстановці і вона залишаєуться контрольованою. Зокрема, Збройні сили Білорусі продовжують заходи з прикриття кордону, їх чисельний склад не змінюється, як і характер їхніх дій.

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За інформацією Демченка, підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, змінюються на ротаційній основі. Проте Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, свій повітряний простір та інфраструктуру.

"Окрім цього, ми фіксуємо і нагнітання ситуації як з боку Росії, так Білорусії, в тому числі – створення так званого спільного угруповання військ і перекидання військ та засобів країни-агресора до Білорусі. І хоча поки створення такого ударного угруповання, яке б могло здійснити вторгнення на територію України з Білорусії, не відмічається, проте заходи цими країнами, на жаль, цілеспрямовано проводяться", - зазначив Демченко.

Він підкреслив, що Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну.

"При цьому влада Білорусі публічними заявами намагається перекинути відповідальність на Україну, що ніби то ми є агресором по відношенню до цієї країни", - сказав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що загроза на цьому напрямку залишається, і всі сили безпеки та оборони України, які охороняють і обороняють кордон з Білоруссю, готові до розвитку будь-яких ситуацій.

За його словами, як і кордон з країною-агресором, так і кордон з Білоруссю, а також ділянка кордону з Молдовою на Придністровському сегменті зараз значно посилені.

Щодо ділянки кордону з Білоруссю, Демченко підкреслив, що прикордонники і сили оборони загалом приділяють максимум уваги цьому напрямку, щоб не допустити загострення ситуації, ескалації і якщо відбуватимуться якісь нагнітання обстановки, дати адекватну відповідь.

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 13 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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