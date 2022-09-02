Триває підготовка до чергових військових навчань.

У місті Брест (Білорусь) виявлено дислокацію підрозділів БпЛА збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також зазначається, що підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

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"Тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. В місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БпЛА збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що армія Білорусі у певний момент може вторгнутися в Україну. У ДПСУ назвали умову, за якої це може статися.

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