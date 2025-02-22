У всіх цих населених пунктах тривають важкі і кровопролитні бої. Сили оборони стримують навалу окупантів.

Російські втрати в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку Донецької області за період із квітня 2024 по лютий 2025 року склали понад 20 тисяч військовослужбовців, з яких близько 7,5 тисяч – безповоротні втрати.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті. Так, за даними аналітиків, у Торецьку росіяни втратили 12 498 військовослужбовців, з яких:

4 003 – безповоротні втрати (загиблі);

8 451 – санітарні втрати (поранені);

44 – полонені.

У Білогорівці втрати окупантів досягли 3 013 військових:

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1 543 – безповоротні втрати;

1 455 – санітарні втрати;

15 – полонені.

У Часовому Яру втрати ворога склали 4 880 військовослужбовців:

1 967 – безповоротні втрати;

2 897 – санітарні втрати;

16 – полонені.

"Бої за дані населені пункти тривають. Бої важкі та кровопролитні, але Сили Оборони намагаються всіма силами та засобами стримати (окупантів - УНІАН)", - зазначають аналітики.

Війна в Україні: новини

На Торецькому напрямку ЗСУ знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідки. Як розповіли українські військові, під час одного з польотів розвідники підрозділу "Гюрза" Батальйону Безпілотних систем виявили замаскований у смітті бліндаж.

Згодом стало відомо, що в ньому ховались не лише звичайні піхотинці, а й доволі "жирна" ціль - російський офіцер радіорозвідки. Кількома влучними скидами пілоти ББпС запалили бліндаж, офіцер в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти, але не вдалося.

Тим часом на території Курської області РФ росіяни намагаються знищити логістику Сил оборони. Противник активно завдає вогневого ураження по всьому, що рухається в бік Курщини на Сумщині. Найбільш небезпечна ділянка – Писарівка-Юнаківка.

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