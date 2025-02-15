Окупант в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти.

На Торецькому напрямку ЗСУ знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідки. Бліндаж окупантів був замаскований у смітті.

Про це розповіли у Telegram 28-й окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ ЗСУ, що входить до складу оперативного командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що під час одного з польотів на Торецькому напрямку розвідники підрозділу "Гюрза" Батальйону Безпілотних систем (ББпС) виявили замаскований у смітті бліндаж. Згодом виявилось, що в ньому ховались не лише звичайні піхотинці, а й доволі "жирна" ціль - російський офіцер радіорозвідки.

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"Кількома влучними скидами пілоти ББпС запалили бліндаж немов факел, знищивши все обладнання та кількох окупантів. Офіцер же в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти. Але далеко вони не втекли. Буквально в кількох метрах від бліндажа їх вже чекав перший FPV", - розповіли українські військові.

За їх словами, цей дрон окупантам вдалось збити, але пілоти виграли достатньо часу для інших екіпажів та мінометників.

В результаті ювелірної роботи ББпС, 2-го механізованого і 4-го стрілецького батальйонів 28-ї бригади, а також суміжних сил із 93-ї ОМБр, радіорозвідника та групу ліквідували.

На відео, яке оприлюднила бригада, можна побачити, як українські військові виявили ворожу антену, кабель, а згодом – бліндаж, який ретельно замаскований під купою сміття. Потім прямо у нього влучив боєприпас, стався вибух та окупанти почали тікати.

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, українські військові на одному з ключових напрямків за допомогою дрона знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", який призначений захищати противника від безпілотників.

"Оса" - мобільна система протиповітряної оборони малого радіуса дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від авіаційних ударів, крилатих ракет та БпЛА. Але сама опинилася під ударом - оператори 413 батальйону "Рейд" знищили ціль із бездоганною точністю.

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