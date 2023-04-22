Влада РФ пояснила скасування ситуацією з безпекою, однак, як зазначили аналітики, за цим стоїть щось інше.

Кремль щосили намагається зберегти ключовий наратив, який він використовує для виправдання війни проти України: вторгнення аналогічне Радянському досвіду у Другій світовій війні.

Про це заявили аналітики британської розвідки. У розвідці згадали, що 18 квітня в РФ оголосили про скасування в цьому році традиційних маршів пам'яті "Безсмертного полку" про Велику Вітчизняну "з міркувань "безпеки". Але, як зазначили аналітики, за цим стоїть щось інше. Насправді "влада РФ стурбована тим", що учасники звернуть увагу на масштаб російських втрат в Україні.

У розвідці зазначили, що масла у вогонь підлило і питання ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, чи дійсно в Україні є "нацисти", про яких говорить Кремль, щоб хоч якось виправдати свій напад на Україну.

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"Влада продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризуючих міфів про 1940-ті роки", - підкреслили в розвідці.

У британській розвідці навіть навели приклад. Виявляється 12 квітня агентство РИА Новости повідомило про "унікальні" документи з архівів ФСБ, які доводять причетність нацистів до вбивства 22 тис. польських офіцерів у Катині.

"Насправді відповідальність за це несла НКВС, попередниця ФСБ. Держдума РФ офіційно засудила Йосипа Сталіна за здійснення цих вбивств в 2010 році", - нагадали правду в британській розвідці.

Що таке Безсмертний полк

"Безсмертний полк" - це традиційна масова хода росіян, що проводиться у великих містах на 9 травня. Учасники марширують з портретами ветеранів і вшановують учасників Другої світової війни.

Раніше такі акції проводилися навіть в українських містах і країнах пострадянського простору.

На захоплених територіях України учасники акцій разом з портретами радянських солдатів приносили і знімки російських окупантів, ліквідованих на Донбасі.

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