Причини скасування акції в традиційному вигляді – вуличної ходи з портретами – не повідомляються.

Традиційна російська пропагандистська акція "Безсмертний полк", що проводиться 9 травня, на відміну від параду в Москві, цього року не відбудеться у звичному вигляді.

Замість очної ходи в 2023 році проведуть онлайн-акцію, пише ТАСС з посиланням на депутатку Держдуми РФ і співголову центрального штабу ООД "Безсмертный полк России" Олену Цунаєву.

Росіянам пропонується ділитися фото своїх родичів-ветеранів Другої світової війни в соціальних мережах, розміщувати їх на одязі, автомобілях і так далі. Збір фотографій також буде відбувається на сайті "Безсмертного полку". Із зібраних знімків потім підготують тематичну листівку, повідомили у виконкомі громадського руху.

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Причини скасування акції в традиційному вигляді – вуличної ходи з портретами – не повідомляються.

Безсмертний полк - що це

"Безсмертний полк" - масова акція, що проводиться у великих містах Росії на 9 травня, коли в країні відзначають свято, іменоване Днем Перемоги. Під час таких акцій учасники марширують з портретами ветеранів і вшановують учасників Другої світової війни.

Акція в Росії позиціонується як патріотична, але за межами РФ сприймається як провокативна і спекулятивна. Проведення аналогічних заходів заборонялося в містах України.

Після початку російської агресії проти України в 2014 році на організацію акцій почали відкрито видаватися дотації з державного бюджету Росії – у вигляді грантів. При цьому масштаби акції збільшувалися, марші охоплювали дедалі більше міст.

На окупованих територіях України, зокрема Донецька і Криму, учасники акцій разом з портретами радянських солдатів приносили і фотографії російських терористів, ліквідованих на Донбасі.

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