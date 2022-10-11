Сергій Суровікін отримав обмежені ресурси.

Генерал Сергій Суровікін, якого призначили командувати російською армією в Україні, працюватиме з обмеженими ресурсами. Йому буде складно досягти поставлених перед ним політичних цілей.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії в Twitter.

8 жовтня Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про призначення генерала Сергія Суровікіна головнокомандувачем Об'єднаним угрупуванням військ в Україні. У Суровікіна є досвід керівництва повітряно-космічними силами РФ та південним угрупуванням військ в Україні.

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На думку британських розвідників, Росії не вистачало одного польового командира. Раніше цю посаду обіймав генерал Олександр Дворніков з квітня по серпень поточного року. У той же час залишаються питання до його можливості ефективно здійснювати контроль над часто розрізненими і конкуруючими угрупованнями військ окупантів.

"Призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російської спільноти національної безпеки щодо поліпшення проведення операції. Однак йому, ймовірно, доведеться конкурувати з усе більш фракційним російським Міноборони, у якого мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним в Україні", - йдеться в повідомленні.

Призначення Суровикина - що відомо

8 жовтня стало відомо, що в Міноборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну, який брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Аналітик назвав Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за російськими мірками. Експерти підкреслюють, що для російського командування війна в Україні токсична. Багато вищих армійських офіцерів або зазнали поразки, або були вбиті.

Військово-політичний оглядач групи" Інформаційний спротив " Олександр Коваленко вважає, що призначення Суровікіна не має значення, адже рашисти вже програли.

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