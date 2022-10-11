Цей жорстокий генерал покликаний загладити конфлікт між Путіним та генералітетом.

У Росії прогресують великі розбіжності між диктатором Володимиром Путіним та військовим керівництвом. На тлі цих процесів російський президент поставив генерала Сергія Суровікіна на чолі "спецоперації". У нього особлива місія.

Про це заявив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Виникає серйозна тріщина між Путіним, міністерством оборони та генштабом. Він нацькував на міноборони та генштаб, на генерала Герасимова та Шойгу, своїх двох шавок – Кадирова та Пригожина. Він намагається призначити відповідальним за військові невдачі генералітет, насамперед генштаб, побічно і Шойгу. І, звісно, військовим це не подобається. Відповіддю було висунення генерала Суровікіна. Це повний відморозок, який готовий виконати будь-який наказ", - заявив Яковенко.

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За словами експерта, це один із небагатьох командирів, який 1991 року в Москві, тоді ще у званні капітана, командира батальйону гвардійської таманської дивізії, спрямував свої бронемашини на мирних громадян. Тоді це йому зійшло з рук. Він п'ять місяців просидів у в'язниці та зрештою вийшов на свободу.

"Він готовий до будь-яких жертв і не думає про наслідки. Це людина, яка не зупиниться ні перед чим. Якщо йому накажуть, він може вбити весь світ. Генерал Суровікін – це спроба Путіна подолати розкол між ним та армією. Це людина, якій Путін довіряє абсолютно, можливо, єдиному в збройних силах", - додав Яковенко.

Призначення Суровікіна командувачем російськими військами: що відомо

Вчора, 8 жовтня, стало відомо, що в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну. Раніше він брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Аналітики назвали Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за російськими мірками. Експерти підкреслюють, що для російського командування війна в Україні токсична. Багато вищих армійських офіцерів або зазнали поразки, або були вбиті.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що призначення Суровікіна не має значення, адже рашисти вже програли.

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