За час війни, в РФ звільнили чи відсторонили приблизно вісім генералів, а щонайменше 10 було вбито.

В російське Міноборони призначило Сергія Суровікіна новим командувачем воєнних дій Росії в Україні. Він є корумпованим і брутальним генералом, навіть за стандартами російської армії.

Так охарактеризував його голова московського бюро Financial Times Макc Седдон.

Раніше Суровікін командував російськими військами в Сирії. Його звинувачують у жорстокому бомбардуванні міста Алеппо. Він також командував російськими військово-повітряними силами, а з літа - групою російських військ на півдні України, пише Голос Америки.

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"Дехто підозрював", що Суровікін ще кілька місяців тому став фактичним командувачем, зокрема через те, що він керував найбільшою регіональною групою сил, зазначив аналітик американського центру CNAS Майкл Кофман. Він припустив, що теперішнє рішення зробить Суровікіна першим, а російського генерала Олександра Лапіна, якого звинувачували у провалі росіян під Лиманом, другим командувачем росіян в Україні.

"Війна в Україні не приносить слави російським військовим, а є токсичною для головних командувачів", - йдеться в статті The Washington Post. Видання вказує, що за час війни, в РФ звільнили чи відсторонили щонайменше вісім генералів, а щонайменше 10 було вбито. Автори протиставляють російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, українським Збройними силами, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.

На тлі успіхів ЗСУ на фронті, в Москві посилилось протистояння між військовим керівництвом, які намагаються звинуватити один одного в провалах.

Війна в Україні

В Ході контрнаступу ЗСУ звільнили майже всю Харківську область. Російські військові, тікаючи, покинули сотні одиниць військової техніки.

14 вересня начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонщину.

8 жовтня рано вранці був підірваний Кримський міст. В той же день міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем "спецоперації" в Україні. Вперше з початку повномасштабної війни Міноборони РФ створило таку посаду.

Ситуація з розколом у Кремлі

На тлі провалів армії РФ Путін все одно продовжує думати, що в силах контролювати ситуацію. Нещодавно він змінив командувача східним військовим округом. При цьому Кадиров і Пригожин формують небезпечний для Путіна альянс, а міністра оборни РФ Шойгу "зливають".

При цьому аналітики американського Інституту дослідження війни зазначили, що незабаром глава Чечні Рамзан Кадиров і російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", спробують досягти незначних наземних військових успіхів на Донеччині, щоб зберегти свою популярність і репутацію в російському інформаційному просторі.

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