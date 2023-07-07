Три сучасні корвети типу "Каракурт" стоять на чергуванні у Азовському морі.

ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь.

Британська розвідка припускає, що таким чином росіяни вирішують тилові та контрпартизанські завдання.

Азовський військово-морський округ матиме у своєму розпорядженні вісім бойових кораблів, в тому числі три сучасні корвети типу "Каракурт", які здатні запускати крилаті ракети "Калібр".

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За даними британської розвідки, Азовське море для Росії відіграє стратегічну роль, тому що воно пов'язує її внутрішні водні шляхи з міжнародними магістралями. Також окупанти зможуть через море поставляти запаси своїм піхотинцям, якщо сухопутні шляхи будуть заблоковані.

"Азовський військово-морський округ, швидше за все, зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань, звільняючи основний ЧФ для зосередження на далеких ударних операціях та направленні морської сили далі за кордон", - пише розвідка.

Ситуація з російським флотом

Раніше в ОК "Південь" розповіли про пастку для Чорноморського флоту РФ.

Флагман Північного флоту РФ важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" можуть списати через те, що його модернізація вимагатиме невиправдано високих витрат, повідомляли російські медіа.

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