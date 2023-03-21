РФ може вивести свої кораблі лише в Азовське море, зазначила керівник об’єднаного прес-центру ОК "Південь".

Певною мірою Чорноморський флот РФ опинився у пастці.

Росія може вивести кораблі у Азовське море, але вони не можуть пройти через Босфор, розповіла керівник об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Збройних сил України Наталія Гуменюк "Укрінформу".

Співбесідниця зазначила, що в Азовському морі глибина не всюди дозволить пропливати тим кораблям, які ворог зосередив у Чорному морі.

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"…Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції… вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань і поки що вважають її такою в 100 морських миль від контрольованого Україною берега", - поділилася Гуменюк.

Ситуація у Чорному морі під час війни з РФ - що треба знати

Росія стягнула кораблі у море, зокрема, ракетоносії й не раз била з флоту по українських населених пунктах крилатими ракетами "Калібр". У квітні минулого року захисники Україні знищили флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва".

Наприкінці 2022 року військовий експерт Олег Жданов говорив, що Україна вже перемогла ворожий флот і змусили його максимально притиснутися до російського берега.

Варто зазначити, що станом на 16:00 вівторка, 21 березня, у Чорному морі корабельне угруповання супротивника складалося з 12 кораблів.

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