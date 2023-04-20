Флагман Північного флоту РФ важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" можуть списати через те, що його модернізація вимагатиме невиправдано високих витрат. Про це виданню ТАСС повідомило джерело у військово-морській сфері.
"У даний час питання про виведення "Петра Великого" з бойового складу ВМФ знаходиться в опрацюванні. Схоже, що досвід ремонту і модернізації однотипного ТАРК "Адмірал Нахімов" показав, що це дуже витратно", – сказав він.
Після списання крейсера його ім'я ("Петр Великий") планують присвоїти новому стратегічному атомному підводному ракетоносцю проекту 955а "Борей-а". Його планують закласти лише наступного року.
Водночас видання РИА "Новости" теж з посиланням на анонімне джерело спростовує плани списання флагмана.
Ситуація з російським флотом
Після поразки в першій фазі війни російський флот у Чорному морі потрапив у своєрідну пастку. За словами Наталії Гуменюк, через загрозу від українських ракет росіяни не можуть вільно використовувати свої кораблі в західній частині Чорного моря, а в Азовському морі їхній флот обмежений мілководністю цієї акваторії.
Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що складнощі з флотом росіяни відчувають не тільки на півдні, але і на півночі. За його словами, Росія вже кілька років не може відремонтувати стаціонарний комплекс протичовнової розвідки в зоні відповідальності Північного флоту. По суті, це діра в морській обороні РФ.