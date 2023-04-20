Ремонт іншого корабля цієї ж серії виявився непомірно дорогим.

Флагман Північного флоту РФ важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" можуть списати через те, що його модернізація вимагатиме невиправдано високих витрат. Про це виданню ТАСС повідомило джерело у військово-морській сфері.

"У даний час питання про виведення "Петра Великого" з бойового складу ВМФ знаходиться в опрацюванні. Схоже, що досвід ремонту і модернізації однотипного ТАРК "Адмірал Нахімов" показав, що це дуже витратно", – сказав він.

Після списання крейсера його ім'я ("Петр Великий") планують присвоїти новому стратегічному атомному підводному ракетоносцю проекту 955а "Борей-а". Його планують закласти лише наступного року.

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Водночас видання РИА "Новости" теж з посиланням на анонімне джерело спростовує плани списання флагмана.

Ситуація з російським флотом

Після поразки в першій фазі війни російський флот у Чорному морі потрапив у своєрідну пастку. За словами Наталії Гуменюк, через загрозу від українських ракет росіяни не можуть вільно використовувати свої кораблі в західній частині Чорного моря, а в Азовському морі їхній флот обмежений мілководністю цієї акваторії.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що складнощі з флотом росіяни відчувають не тільки на півдні, але і на півночі. За його словами, Росія вже кілька років не може відремонтувати стаціонарний комплекс протичовнової розвідки в зоні відповідальності Північного флоту. По суті, це діра в морській обороні РФ.

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