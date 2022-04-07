За допомогою ударів по об'єктах інфраструктури Росія хоче посилити тиск на уряд.

Основним напрямком діяльності Росії зараз є розвиток наступальних операцій на сході України.

Про це свідчать дані Міністерства оборони Великобританії.

Російська артилерія і авіація продовжують наносити удари по лінії контролю над Донбасом.

У Міноборони вважають, що удари окупантів по об'єктах інфраструктури в Україні, швидше за все, спрямовані на те, щоб знизити здатність ЗСУ поповнювати запаси. Також таким чином Росія хоче посилити тиск на український уряд.

"Попри переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу", - зазначають у розвідці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готуються реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі.

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