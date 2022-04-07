Україна шукатиме усі можливі варіанти для захисту, поки Росія не почне всерйоз шукати мир, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готуються реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Проте Україна шукатиме усі можливі варіанти для захисту, поки Росія не почне всерйоз шукати мир.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Готуються до відновлення активних наступальних дій", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна ж готується до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу, живої сили та техніки.

"Ми будемо боротись і не відступимо. Будемо шукати всі можливі варіанти, щоб захиститися, поки Росія не почне всерйоз шукати мир. Це наша земля. Це наше майбутнє. І ми їх не віддамо", - підкреслив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський оцінив новий пакет санкцій проти РФ.

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