РФ вже втратила майже 13 млрд доларів, поділився очільник Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Володимир Зеленський Андрій Єрмак заявляє, що прямі військові втрати Росії складають 12,19 млрд доларів за 42 доби повномасштабної війни в Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Цифра мого ранку. Прямі військові втрати Росії складають $12,19 млрд за 42 доби повномасштабних військових дій в Україні", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися на українську територію.

Ворог спочатку атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення та активістів, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Одесі та Миколаєві.

Низка країн Заходу запровадили проти РФ нові обмежувальні заходи.

6 квітня західні держави оголосили про новий пакет обмежувальних заходів проти російської сторони. Зокрема, блокуються нові інвестиції у РФ, застосовуються обмеження проти кількох системних російських банків, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження.

Президент Володимир Зеленський говорив, що потрібен справді "болісний" пакет санкцій проти Росії, щоб на Донбасі не було нової кривавої хвилі.

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