Заява Путіна про те, що тільки 60 тисяч тонн українського зерна було відправлено в країни, що розвиваються, морським коридором, не відповідає дійсності. З усього експорту 30% поставили державам з низьким або середнім рівнем доходу в Африці, Азії та на Близькому Сході.
Слова глави РФ спростували в британській розвідці у свіжому звіті про війну в Україні.
"7 вересня 2022 року президент Путін заявив, що тільки 60 000 тонн зерна, експортованого з України з серпня, було направлено в країни, що розвиваються, а велика частина була поставлена в країни ЄС. Твердження Путіна не відповідає дійсності. За даними ООН, близько 30% було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході і в Азії", — заявили в британській розвідці.
У звіті також згадали, що Росія діє в рамках цілеспрямованої стратегії дезінформації. Вона прагне дискредитувати Україну, зняти з себе провину за проблеми з продовольчою безпекою і звести до мінімуму протидію її вторгненню в нашу державу.
Окремо представники британської розвідки згадали ефективний контрнаступ ЗСУ в Харківській області. За їхніми даними, РФ відвела частину підрозділів, а бої зараз тривають навколо стратегічно важливих міст — Куп'янська та Ізюма.
Нагадаємо, 7 вересня, виступаючи на Східному економічному форумі, Володимир Путін заявив, що нібито тільки 2 з 87 кораблів, які були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, пішли в "бідні країни". Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повторив заяву російського колеги. За його словами, зерно експортується в країни, що наклали санкції на РФ.
Війна Російської Федерації проти України
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