Вона зазначила, що знає про намір Путіна приїхати на Балі.

У президента США Джо Байдена немає жодної зацікавленості у зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним під час саміту "Великої двадцятки" (G20) .

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на 17-й зустрічі щорічної Ялтинської європейської стратегії.

"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента", - сказала Нуланд, коментуючи можливість переговорів Байдена з президентом РФ під час саміту G20. Відео дня

Вона зазначила, що знає про намір Путіна приїхати на Балі.

"Якщо він (Путін. – ред.) з’явиться, то, я думаю, лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз. Ми переконані, що за певних обставин матимемо глибоку єдність, вимагаючи виведення російських військ з територіх України", - зазначила заступниця держсекретаря.

При цьому вона підкреслила, що Путін наразі не зробив жодного кроку в цьому напрямку, хоча війна в Україні одночасно руйнує майбутнє і його країни.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заяивив, що поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт G20, що пройде в Індонезії, наразі під питанням. Російська сторона заявляла про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна.

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