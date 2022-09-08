Турецький президент хоче почати експорт зерна з Росії в "дійсно бідні країни".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повторив претензії російського диктатора Володимира Путіна щодо експорту українського зерна.

Про це йшлося під час його зустрічі з президентом Хорватії Зораном Мілановичем, пише "Анадолу".

Ердоган заявив, що українське зерно йде в багаті країни, а не в бідні.

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"Поки тривають санкції проти Росії, поставки зерна відбуваються в країни, які вводять ці санкції, що турбує Путіна", – сказав він.

Турецький лідер наголосив, що хоче обговорити з Путіним це питання на саміті лідерів країн-членів Шанхайської організації співробітництва, який пройде 15-16 вересня в Самарканді (Узбекистан).

"Ми детально обговоримо ці питання з паном Путіним в Самарканді. Ми сподіваємося, що якомога швидше почнемо відвантаження зерна з Росії і доставимо це зерно в дійсно бідні країни", – заявив Ердоган.

Нагадаємо, 7 вересня виступаючи на Східному економічному форумі Володимир Путін заявив, що нібито тільки 2 з 87 кораблів, які були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, пішли в "бідні країни".

"80 суден – в найбідніші країни тільки два кораблі пішли. Всі інші – в європейські країни. Ну що це таке?", – обурювався Путін.

Він також заявив, що обговорить з Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, вже відправленого через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Крім того, за словами міністра, відновлення українського продовольчого експорту призвело до зниження цін на ринку продовольства.

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