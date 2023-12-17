Пошкоджено лінії електропередач у кількох населених пунктах.

На кордоні України та Росії у Бєлгородській області нібито триває стрілецький бій між українськими військовими та росіянами.

Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, під обстрілом нібито знаходиться село Теребрене Краснояружського району.

"За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі", - заявив він.

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Є пошкодження лінії електропередач у кількох селах. Аварійні та оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з міністерством оборони РФ.

Інші новини з Росії

Невідомі безпілотники в ніч на неділю, 17 грудня, атакували військовий аеродром російським окупантів у Ростовській області.

БПЛА атакували аеродром у Морозовську Ростовської області. Момент масованої атаки потрапив на відео. Атаку підтвердив і місцевий губернатор Василь Голубєв. За його версією, ППО збила "більшу частину" безпілотників над аеродромом.

Водночас у Міноборони РФ відзвітували, що нібито їхня ППО збила 33 безпілотника в ніч на 17 грудня над Волгоградською, Липецькою та Ростовською областями. Потім росіяни додали, що знищено ще два БПЛА у Волгоградській області.

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