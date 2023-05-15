РосЗМІ опублікували перші кадри з барбершопа, де стався вибух.

В окупованому Луганську стався вибух у перукарні.

Mash пише, що вибух стався в барбершопі на вулиці Демьохіна, 78. Пропагандисти ТАСС уточнюють, що вибух стався поруч з телерадіокомпанією. Чотири людини отримали поранення під час вибуху в центрі Луганська, пише ТАСС з посиланням на екстрені служби регіону.

РосЗМІ опублікували перші кадри з барбершопа, де стався вибух.

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ЗМІ повідомляють цікаві подробиці: поруч з місцем вибуху - Луганське обласне телебачення, де часто бувають місцеві і російські пропагандисти.

Ситуація в Луганську - останні новини

Вранці 15 травня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. За словами журналіста Дениса Казанського, обстрілу піддалася будівля авіаційного училища, де була розміщена казарма російських окупантів.

Раніше росЗМІ повідомили, що є "приліт" по будівлі колишньої академії МВС, де з 2015 року перебувають військові. Не виключалося, що можуть бути "жертви".

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