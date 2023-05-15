Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 199 460 окупантів.

Вранці 15 травня в окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи. За словами журналіста Дениса Казанського, обстрілу зазнала будівля авіаційного училища, де була розміщена казарма російських окупантів.

"Оскільки в Луганську з 2015-го тихо і спокійно, і ніхто не бомбив це місто 8 років, всупереч брехні російської пропаганди, там військові всі ці роки розташовувалися відкрито і вели себе безтурботно. Адже Україна дотримувалася Мінських угод, і ніхто не побоювався ніяких ударів", - відзначив Казанський.

Також він додав, що останні удари по Луганську - це великі втрати окупаційних військ.

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Судячи з розміщених в мережі кадрів, після прильоту верхні поверхи будівлі охопила пожежа. З вікон повалив густий дим.

Бойовики стверджують, що вибухів було два, і звинувачують Україну в ракетній атаці. Також окупанти стверджують, що постраждалих і загиблих внаслідок ударів немає.

Вибухи в Луганську - головне

В останні дні у Луганську помітно почастішали "прильоти" по місцях скупчення російських військ. Колаборанти пов'язують "бавовну" з отриманням Україною далекобійних ракет Storm Shadow.

Наприклад, 12 травня двома нібито ракетними ударами було вражено завод радіоелектроніки і нафтосховище окупантів у Луганську. Тоді ж легкі травми отримав депутат Держдуми Віктор Водолацький. Наступного дня, 13 травня, по Луганську знову "прилетіло". Цього разу - по базі окупантів у мікрорайоні "Ювілейний" у будівлі колишнього МВС.

Росіяни скаржаться, що ЗСУ використовують під час ударів "обманки", які дезорієнтують місцеві російські ППО і роблять можливими прицільні удари по тилу ворога.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 199 460 окупантів, з них 560 - за останню добу. Запам'яталась загарбникам, зокрема, нещодавня "бавовна" по командному пункту з топ-окупантами у Бахмутському районі.

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