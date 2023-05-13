На території закладу була розташована база із російськими військовими.

У тимчасово окупованому Луганську другий день поспіль неспокійно: місцеві повідомляють про ранкову "бавовну". Також вибухи лунають у Маріуполі.

Відповідні фото та відео з Луганська розповсюджуються телеграм-каналами. За попередніми даними, великий вибух стався в мікрорайоні "Ювілейний".

Також про "хлопки" повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, в місті сталося два потужних вибухи.

Відео дня

"Другий потужний вибух. Чути по всіх районах міста. Цього разу Епіцентр у бік Азовсталі", - вказав він.

Андрющенко зазначив, що місцеві також бачили проліт ракет з боку Волновахи в бік Маріуполя, проте ці дані вимагають підтвердження.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що під час "прильоту" по Луганську є влучання по старій будівлі Луганської академії внутрішніх справ. На території об'єкта перебували російські військові. Можуть бути загиблі та поранені.

Вчора в Луганську прогримів вибух, зачепило депутата Держдуми

Нагадаємо, що 12 травня тимчасово окупований Луганськ також "накрило" вибухами. Тоді росЗМІ повідомили, що під час удару "постраждав" депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький.

Фото "недовоєнного" з пластиром на лобі облетіло всі соціальні мережі. При цьому пізніше в мережі з'явилося відео, де той цілий і неушкоджений коментує обстріл Луганська. Водолацький засвітився на тлі пожежі, яка спалахнула в одній з будівель.

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