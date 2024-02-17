На лівому березі поменшало майже на 70 окупантів.

Наразі у Чорному морі перебуває два російські підводні човни з ракетами "Калібр" на борту, їх побільшало удвічі.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у Чорному на бойовому чергуванні ворог подвоїв присутність ракетоносіїв.

"Наразі на бойовому чергуванні – два підводних човни, сумарне спорядження яких – до 8 "Калібрів". Корабельне угруповання в Чорному морі – 4, в Азовському - 1 корабель. Рівень ракетної небезпеки підвищено!" – йдеться у повідомлені.

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Також зазначається, що в операційній зоні Сил оборони півдня продовжується потужна контрбатарейна боротьба. Ворог має на меті вибити підрозділи ЗСУ з лівого берега Дніпра: за минулу добу він здійснив чотири спроби штурму позицій українських захисників, проте, отримав відсіч та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

"Окупанти здійснюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, але Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - розповіли військові.

Наразі отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 69 окупантів, чотири гармати, вісім мінометів та сім одиниць автомобільної техніки.

"Знищено три польові пункти боєпостачання та склад матеріально-технічних засобів противника", - йдеться у повідомленні.

Водночас йдеться, що за бойову добу (станом на 7 ранка суботи) ворог завдав ракетний удар із застосуванням балістичних ракет невстановленого типу по Кіровоградщині в Кропивницькому районі. Окупанти, не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини та Миколаївщини, за минулу добу застосували 29 FPV-дронів та скинули з БпЛА різних модифікацій 14 осколкових боєприпасів. Під час дронових атак пошкоджено цивільний автомобіль.

Також протягом доби ворог 4 рази обстріляв з артилерії місто Херсон. Під вогонь ворожої артилерії на Херсонщині також потрапили Ромашкове, Дніпровське та Червоний Маяк, а також Очаків та Дмитрівка на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів Ромашкового та Червоного Маяка поранено дві цивільні особи. Пошкоджено багатоповерхівку, адміністративні та господарчі будівлі, понад півтора десятка приватних житлових будинків, 5 цивільних автомобілів, мережу опалення та газогін.

Ситуація на півдні напружена - останні дані

Нагадаємо, вчора начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону заявила, що ситуація на півдні залишається напруженою, посилилася активність FPV-дронів ворога. У зв’язку з легким розвіянням туману посилилася активність російських FPV-дронів.

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