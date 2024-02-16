Речниця розповіла про те, як російські загарбники проводять штурми на півдні та зазнають втрат.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що ситуація на півдні залишається напруженою, посилилася активність FPV-дронів ворога.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо поточної безпекової ситуації в їхній зоні відповідальності. "В зоні відповідальності Сил оборони півдня ситуація залишається досить напруженою. Тому що, незважаючи на те, що попередня доба була порівняно спокійніша, ніж інші, все ж таки не припиняє ворог артилерійської діяльності в рамках контрбатарейної боротьби, не припиняє і штурмів на лівому березі", - розповіла Гуменюк.

Водночас вона зауважила, що кількість штурмів за минулу добу була фактично вдвічі меншою за попередній день.

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"Також бачимо, що у зв’язку з легким розвіянням туману посилилася активність FPV-дронів. Але ми продовжуємо боротьбу з ними: і вогневим способом, і радіоелектронною боротьбою", - зазначила речниця.

Крім того, Гуменюк зауважила, що ворог продовжує спрямовувати артилерійські обстріли на житлові квартали, соціальну інфраструктуру та об’єкти критичної інфраструктури. "Пріоритетом ворога залишаються прибережні населені пункти правого берега. Оскільки намагаються максимально тиснути на людей з просуванням своїх наративів про те, що вони ще повернуться", - сказала вона.

На запитання щодо того, наскільки потужними є ворожі штурми в Херсонській області, речниця розповіла, що йдеться про штурмові групи в межах одного відділення. "Тобто продовжується піхотний спосіб тиску. Ворог розуміє, що використання бронетехніки для нього неможливе, тому що він її буде потужно втрачати, а успіху це не дає", - зауважила Гуменюк.

Так, групами 10-15 осіб російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військ, але повертаються до своїх з 70% втрат.

Речниця також розповіла, що корабельне угруповання загарбники наразі тримають ближче до Новоросійська, фактично не висуваючись у відкрите море.

"Зараз в Чорному морі спостерігаємо два надводних кораблі, які несуть службу з охорони пункту базування. І один - в Азовському, який накриває надводну обстановку і контролює прохід цивільними суднами Керч-Єнікальської протоки", - сказала Гуменюк і додала, що ракетоносіїв серед цих кораблів немає.

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Раніше сьогодні, 16 лютого, Гуменюк зазначила, що корабельне угруповання ворога було згорнуте, штормова погода посилилась, ракетоносії змушені були зайти в пункти базування.

Стосовно бойової роботи на лівобережжі Херсонської області речниця зауважила, що там ворог не припиняє штурмувати. Водночас вона додала, що якщо позаминулої бойової доби окупанти спромоглися на сім штурмів, то минулої - лише на три. За її словами, це говорить про те, що було завдано потужних втрат, а зібрати нові штурмові групи було дуже важко.

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