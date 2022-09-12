Через штром на морі ворожий десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати "божевільні завдання".

У Чорному морі ворог зненацька активізував присутність 4 великих десантних кораблів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальній мережі Facebook.

За його словами, у Чорному морі продовжують перебувати в ракетнобезпечних для себе районах - поблизу південного узбережжя Криму - 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 ракетами "Калібр".

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"Зненацька активізовано присутність 4 великих десантних кораблів", - розповів Назаров.

Водночас, спікер командування наголосив, що через штром на морі ворожий десант, незважаючи на його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати "божевільні завдання".

"Водночас, море може щедро підкидати мінні сюрпризи. Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною", - наголосив він.

Відтак Назаров закликав громадян не нехтувате правилами дій при повітряних тривогах та обмеженнями на відвідування пляжів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники випустили по Дніпропетровщині і Полтавщині 11 ракет.

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