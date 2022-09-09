Корабель не зміг знешкодити міну, перш ніж натрапив на неї через сильний вітер і хвилі.

Корабель ВМС Румунії натрапив на дрейфуючу міну, яку намагався знешкодити під час поганої погоди у Чорному морі.

Про це повідомило міноборони країни, передає Reuters.

Судно було попереджено про міну, яка дрейфувала приблизно за 25 морських миль на північний схід від румунського чорноморського порту Констанца. Але судно не змогло знешкодити міну, перш ніж натрапило на неї через сильний вітер і хвилі.

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"Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - йдеться в заяві міністерства.

Міни почали з'являтися в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Періодично румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх територіальних водах.

З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили 28 мін у західних водах Чорного моря, повідомили у румунському міністерстві.

Як повідомив УНІАН, 3 вересня у Стамбульській протоці довелося тимчасово призупинити рух через поломку суховантажу BRIZA, який прямував в Україну для транспортування сільськогосподарської продукції. Рятувати судно вирушили два буксири і катер. Техніці вдалося пришвартувати корабель в районі Ахиркапи.

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