Російські кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України.

У Чорному морі російські війська тримають шість носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".

Як зазначають в ОК "Південь", ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України.

"На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах - 40 крилатих ракет типу "Калібр". Поряд з ними - два великих десантних кораблі", - зазначили в ОК.

Раніше повідомлялося, що небезпека для Одещини та Миколаївщини через ракетні обстріли росіян з човнів в акваторії Чорного моря збільшилась за останню добу.

Якщо кілька днів тому ворог найчастіше застосовував стратегічну авіацію, яка стартувала з території РФ, то зараз найбільша небезпека йде з акваторії Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міжнародній морській організації при ООН заявили, що знешкодження морських мін біля ключових портів України може зайняти місяці, а без цього неможливо зняти блокаду та пустити кораблі.

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