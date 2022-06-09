Одним з ключових питань залишається розмінування припортових зон.

За даними агентства ООН, що відповідає за безпеку судноплавства, знешкодження морських мін біля ключових портів України може зайняти місяці.

Про це з посиланням на спеціального радника з морської безпеки Міжнародної морської організації Пітера Адамса пише Bloomberg.

"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть увійти або вийти. На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців", - розповів Адамс.

Зазначається, що російські кораблі заблокували доступ України до Чорного моря, фактично зупинивши морський експорт основних харчових продуктів, від зерна до курятини, і посиливши глобальну продовольчу кризу. Москва заперечує відповідальність за зрив поставок, звинувачуючи Україну у відмові знешкодити міни, що захищають її гавані від можливих атак Росії. Спроби знову відкрити порти зазнають невдачі, і немає жодних ознак прогресу в зусиллях Туреччини з посередництва в угоді.

Вартість фрахту і страховки різко зросла після того, як в перші дні російського вторгнення постраждало кілька торгових суден, а деякі судноплавні компанії досі вважають за краще не заходити в Чорне море. У березні було виявлено три вільно плаваючі міни: дві біля берегів Туреччини та одна в Румунії. За словами Адамса, на північному заході Чорного моря поблизу України припинили роботу торгові судна.

За його словами, близько 450 іноземних моряків залишаються на більш ніж 80 судах в українських портах. Третина - з Філіппін, значна кількість - з Туреччини, Сирії та Азербайджану.

Тим не менш, більша частина Чорного моря повернулася до майже нормального рівня судноплавства, за винятком північного заходу та Азовського моря, де в основному працюють російські кораблі, додав Пітер Адамс.

Тим часом кількість суден під лівійським прапором, що заходять в російські порти, збільшилася з 1 квітня в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість суден під російським прапором подвоїлася, повідомляє Braemar ACM Shipbroking Pte. За словами компанії, ці судна можуть скористатися підвищеними фрахтовими ставками, оскільки інші не заходитимуть в Росію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомляв, що росіяни повинні розблокувати українські порти, однак поки що таких кроків з їхнього боку не видно. Замість цього російська сторона "грає у свої дурні ігри", підкреслив посол.

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