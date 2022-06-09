Якщо кілька днів тому ворог найчастіше застосовував стратегічну авіацію, яка стартувала з території РФ, то зараз найбільша небезпека йде з акваторії Чорного моря.

Небезпека для Одещини та Миколаївщини через ракетні обстріли росіян з човнів в акваторії Чорного моря збільшилась за останню добу.

Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо кілька днів тому ворог найчастіше застосовував стратегічну авіацію, яка стартувала з території РФ, то наразі найбільша небезпека йде з акваторії Чорного моря.

"Сьогодні загроза збільшилась з акваторії Чорного моря, тому що там постійно угруповання Чорноморського флоту. На підводних човнах вони несуть на борту крилаті ракети морського базування "Калібр". Оце саме звідси йде загроза не лише для Одещини, а і для наших сусідніх областей, перш за все Миколаївської", - сказав він.

Братчук повідомив, що в Одеському регіоні кожного дня затримають людей, які можуть бути долучені до диверсійної та протиукраїнської діяльності.

Він також вважає неможливим виконання пропозицій російської сторони про розмінування берегів біля Одеси для начебто гуманітарної місії.

"Щойно ми розмінуємо узбережжя, російські кораблі із десантом вже будуть тут. Усі це розуміють, і вище керівництво також. Тому жодного розмінування бути не може", - підкреслив спікер.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міжнародній морській організації при ООН заявили, що знешкодження морських мін біля ключових портів України може зайняти місяці, а без цього неможливо зняти блокаду та пустити кораблі.

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