Міна знищена шляхом підриву.

У Чорному морі українські військові знищили ворожу міну. Це відбулося неподалік Одеси.

Про це у Telegram повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Сьогодні в морі силами ВМС ЗС України знешкоджена чергова плаваюча міна шляхом підриву. Дякуємо нашим захисникам!", - акцентував спікер.

Ворожі снаряди знаходять у Чорному морі все частіше. Вчора в Одеській області українські військові знищили дві ворожі міни: одну – в морі, іншу – прибило хвилями до узбережжя, звідки її вилучили і вивезли в спеціально відведене місце.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ворог, за інформацією ОК "Південь", може висадити свої ДРГ на Одеське узбережжя. Корабельне угруповання РФ активізує свої дії біля острова Зміїний.

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