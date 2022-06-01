У Чорному морі українські військові знищили ворожу міну. Це відбулося неподалік Одеси.
Про це у Telegram повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Сьогодні в морі силами ВМС ЗС України знешкоджена чергова плаваюча міна шляхом підриву. Дякуємо нашим захисникам!", - акцентував спікер.
Ворожі снаряди знаходять у Чорному морі все частіше. Вчора в Одеській області українські військові знищили дві ворожі міни: одну – в морі, іншу – прибило хвилями до узбережжя, звідки її вилучили і вивезли в спеціально відведене місце.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ворог, за інформацією ОК "Південь", може висадити свої ДРГ на Одеське узбережжя. Корабельне угруповання РФ активізує свої дії біля острова Зміїний.