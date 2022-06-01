Корабельне угруповання РФ активізує свої дії біля острова Зміїний.

В оперативному командуванні "Південь" не виключають можливості висадки ворожих диверсійно-розвідувальних груп на узбережжі в Одеської області або в гирлі Дунаю.

Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його даними, корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії біля острова Зміїний. Також ворог тримає напоготові для удару два фрегати, оснащених крилатими ракетами типу "Калібр".

Як зазначається, той факт, що окупанти розташували на зміїному зенітні ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню, в тому числі модернізовані, а також станції радіоелектронної боротьби, свідчить про намір захистити свої кораблі від ЗСУ і про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одеської області.

"І, хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів і висадки ДРГ на берег або в гирлі Дунаю, або демонстративний обстріл прибережних районів", - заявив Назаров.

Крім того, він нагадав, що 31 травня штормом знову зірвало з якоря дві ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одеської області, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-морських сил. Другу міну підірвали прямо в Чорному морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.

Назаров в черговий раз закликав громадян бути пильними, не наражати себе на небезпеку, відвідуючи зони, відвідування яких заборонено. Особливо небезпечно зараз на узбережжі.

Ситуація в Одеській області:

15 травня в Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені до узбережжя під час недавнього шторму.

Перед цим начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко розповів, що в результаті шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну.

27 травня прес-секретар голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 мін, які дрейфують в акваторії.

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