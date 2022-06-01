У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

У Чорному морі штормом зірвало з якоря дві ворожі морські міни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє генштаб ЗСУ.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.

"Штормом зірвало з якоря дві ворожі морські міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 травня в Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни, винесені до узбережжя під час нещодавнього шторму.

Перед цим начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко розповів, що внаслідок шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну.

27 травня прес-секретар голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 мін, які дрейфують в акваторії.

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